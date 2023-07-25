Нормализация отношений: Лавров встретился с главами МИД Азербайджана и Армении

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О чем говорили руководители внешнеполитических ведомств?

В Москве прошла встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении. Глава нашего внешнеполитического ведомства на переговорах со своими коллегами заявил, что Россия готова всячески помогать в согласовании мирного договора между Баку и Ереваном.

«Только что мы провели раздельные двусторонние переговоры и сейчас втроем продолжим наши усилия по реализации тех задач, которые вытекают из договоренностей наших руководителей, президентов Азербайджана и России, премьер-министра Армении в отношении проблем урегулирования. Во-первых, Карабахской проблемы, но в более широком плане — задач нормализации отношений между Баку и Ереваном», — отметил Сергей Лавров.

Он также подчеркнул, что и другие вопросы заслуживают внимания, имея в виду гуманитарную ситуацию, которая сейчас активно обсуждается в международном сообществе.