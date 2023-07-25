«Едкий дым и невыносимая жара»: что ждет российских туристов из-за пожаров в Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mustafa Kaya; 5-tv.ru

Один из крупнейших курортных городов Турции прямо сейчас превратился в прямом смысле слова в раскаленную точку на карте.

На греческом острове Эвбея разбился самолет, который тушил пламя в горной местности. Пожарный борт сбросил воду на охваченный огнем лес, но при маневре зацепил крылом дерево и через несколько десятков метров рухнул на землю. Кадры трагедии запечатлела съемочная группа местного телеканала. Сообщается, что экипаж погиб на месте.

Огнем охвачена не только Греция, но и другие страны юга Европы. Аномальная жара привела к серьезным пожарам в Италии и Испании. Особенно сложная ситуация и в Турции, куда на помощь местным спасателям отправилась воздушная группировка МЧС России. С места событий передает журналист Анатолий Данилов.

Один из крупнейших курортных городов Турции прямо сейчас превратился в прямом смысле слова в раскаленную точку на карте страны. Живописные пляжи с видом на горы заволокло едким дымом. Лесные пожары, которыми охвачены уже три южные провинции, добрались до Кемера. И огонь все ближе подбирается к побережью, где в это время отдыхают тысячи туристов, в том числе из России.

«Власти хоть и заверяют о том, что очаги — высоко в горах и на территории отелей — безопасно, отдыхающие уже жалуются на едкий дым и невыносимую жару», — отметил журналист.

«Сегодня утром мы проснулись от невероятного запаха гари. Понятное дело, все испугались, не понимали, что происходит», — уточнила туристка София.

Полыхает сейчас практически весь юг Турции. Судя по карте распространения огня, скорость его стремительная. Жителей населенных пунктов, тех, что находятся как раз на линии, уже эвакуировали.

Что касается популярных отелей, то, судя по кадрам с места, отдыхающие, хоть и приготовились к экстренной эвакуации, все же рассчитывают, что срывать отпуск не придется.

«Небольшой запах есть с гор, но мы видим, как летают вертолеты, летают самолеты. Жара стоит +40, жарковато на самом деле, ветер дует сухой, но я надеюсь, что все закончится хорошо», — рассказала туристка Алсу.

К спокойствию призывают и в министерстве туризма, уверяют: спасатели делают все возможное, чтобы остановить пламя и не допустить его к береговой линии.

«Мы расчистили все лесные дороги. В настоящее время там работают больше 1000 человек. Задействована тяжелая техника — более 200 транспортных средств. И авиация — десять самолетов и 12 вертолетов», — уточнил Мехмет Нури Эрсой, министр культуры и туризма Турции.

На помощь Турции Россия направила самолет-амфибию Бе-200. Наш экипаж уже сбросил больше шестисот тонн воды. В итоге в этой зоне удалось ликвидировать крупные очаги. По словам спасателей, работа в подобной местности всегда непростая. Засушливый климат и шквалистый ветер делают огненную стихию непредсказуемой.