Не менее ста снарядов за сутки ВСУ выпустили по различным районам Донецка

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Прицельный огонь боевики ведут по жилым домам, больницам и спортивным объектам.

По центру Донецка сегодня был нанесен еще один массированный удар ВСУ. Били, верные своей тактике, по сугубо мирным объектам. По больнице, где экстренно пришлось прятать пациентов от осколков. По жилым домам. В некоторых полностью выгорела крыша, и чудом никто не пострадал. Евгений Быковский передает подробности с места события.

Вот так выглядят последствия обстрела со стороны ВСУ. Это улица Розы Люксембург. Предварительно, снаряд попал в деревья под зданием. И осколки подлетели вплоть до пятого этажа. Во всех квартирах выбиты окна. Так же повреждены автомобили.

«Комната разрушена. Все стены разбиты осколками», — рассказывает местный житель.

Снаряд, предположительно, 152-го калибра упал в здании и не разорвался. Всего по этому району за полчаса ВСУ выпустили около 20 снарядов. Работали с периодичностью в две-три минуты. Отрабатывая целенаправленно жилой квадрат.

Место захода снаряда в крышу девятиэтажного дома. Четко можно видеть угол захода с севера на юг. Откуда ежедневно по Донецку и летит.

«Слышал короткий свист и взрыв. Потом, когда пошел черный дым, ребята потушили на крыше огонь. Жертв нет, и слава Богу!» — говорит местный житель.

Куйбышевский район Донецка, поселок Северный. Отсюда до донецкого аэропорта по прямой буквально два километра. Этот район ежедневно подвергается обстрелу со стороны ВСУ. Сегодняшний день — не исключение. Попадание, предположительно, ракеты РСЗО «Град» в частный жилой дом.

«Звук произошел и сразу хлопок сильный. И все. Осколки полетели, все разбилось. Сразу не видно было, потом увидела, что горит», — рассказывает хозяйка дома.

В целом, за сегодняшний день обстрелам подвергались Петровский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка. За день по этим районам было выпущено до ста снарядов калибра 152 и 155 миллиметров.