Путин признал ускорение инфляции в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

Это связано с дисбалансом спроса и предложения, считает глава государства.

Президент России Владимир Путин заявил о признаках ускорения инфляции, но уточнил, что она умеренная. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

По словам российского лидера, это связано с дисбалансом спроса и предложения.

«Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения», — сказал Путин.

До этого в Центробанке заявили, что годовая инфляция в России будет и дальше ускоряться в ближайшие месяцы. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5—6,5% в текущем году и будет находиться вблизи 4% в следующем и в дальнейшем.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Банк России ждет дальнейшего ускорения инфляции.