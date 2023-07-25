Путин призвал своевременно индексировать зарплаты бюджетников

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Этим должно заниматься российское правительство.

Правительство должно своевременно индексировать зарплаты граждан в бюджетной сфере. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Обращаю внимание, правительству нужно выдерживать установленные цели по заработной плате специально занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание, мы понимаем, из бюджетной сферы будет уходить. Нужно своевременно их индексировать», — отметил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты IT-служб, строительства и банковской сферы в 2023 году стали получать заметно больше зарплату.