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Показатель должен отыграть прошлогодние данные.

Президент России Владимир Путин подтвердил прогноз по темпам роста ВВП выше 2%. На совещании по экономическим вопросам он выразил надежду, что показатель отыграет прошлогодние данные.

«Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%. Помните разные прогнозы и прогноз МВФ 0,7%, потом наши около 9%, мы с председателем правительства говорили недавно, будет, надеемся, будет больше 2%. Таким образом, полностью этот рост отыграет прошлогоднее снижение», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, российские компании на фоне санкций работают устойчиво и успешно преодолевают трудности.