«Не в тренде»: почему Карина Кросс не зацикливается на своем внешнем виде

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

Красивые наряды чаще всего самые неудобные.

Карина Кросс не зацикливается на своем внешнем виде. В этом блогер эксклюзивно призналась корреспонденту 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

На масштабном мероприятии Карина Кросс появилась в сером облегающем костюме, который при разговоре с журналистами постоянно поправляла.

«Обычно наряды очень красивые, но они настолько неудобные, что я вот стою сейчас и не знаю, как мне так поправиться, чтобы ничего не упало и не отвалилось», — разоткровенничалась блогер.

Карина Кросс призналась, что особо не заморачивается по поводу аутфитов, в которых она предстает перед публикой, и даже если кому-то не понравится ее наряд, она особо не расстроится. По ее мнению, прошло то время, когда артисты должны были оправдываться за неудачно выбранный образ.

«Мне кажется, что судить человека или же артиста за то, как он причесан и во что он одет, мне кажется, это уже не в тренде», — убеждена Карина Кросс.

Ранее 5-tv.ru писал, что Карина Кросс впервые вышла в свет с новым бойфрендом.