МО: в районе Вязовок ВС РФ уничтожен пункт базирования иностранных наемников на Украине

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Российские военные поразили и западных наемников, и западные вооружения.

ВС РФ нанесли мощный удар по иностранным наемникам, примкнувшим к ВСУ, и по складам западного вооружения. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он доложил, что в районе населенного пункта Вязовок Черкасской области был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.

Также российские войска уничтожили склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных на Украину из западных стран. Склад натовского оружия был уничтожен в районе населенного пункта Чуднов Житомирской области.