Путин сменил представителя по сотрудничеству в информационной безопасности

Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации

На должность заступит директор аналогичного департамента в МИД РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении спецпредставителем по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артура Люкманова. Об этом говорится в официальном документе.

Известно, что прежде он находился на посту директора аналогичного департамента в МИД РФ.

С 2014 должность спецпредставителя по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности занимал Андрей Крутских, который также был на посту руководителя департамента международной информационной безопасности МИД РФ.

Артур Люкманов с 2000 года занимал в системе МИД различные дипломатические должности в центральном аппарате и за рубежом. Находился в должности директора департамента международной информационной безопасности с 10 февраля 2023 года.

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