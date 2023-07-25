Российские военные освободили населенный пункт Сергеевка

Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Общее продвижение сил составило до четырех километров по фронту.

Российские военные под умелым командованием подполковника Буйлова освободили населенный пункт Сергеевка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Общее продвижение наших войск составило до четырех километров по фронту и до двух километров в глубину боевых порядков обороняющегося противника», — уточнил он.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на донецком направлении российские бойцы успешно отразили шесть атак противника за минувшие сутки.