Жизнь не будет прежней: почему категорически запрещено нырять пьяным

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Вполне реально, что один миг может навсегда испортить судьбу человека.

Одни из главных правил ныряния — не пить перед купанием и не нырять в незнакомых местах. Об этом сообщил врач-травматолог-ортопед отделения патологии позвоночника Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна Минздрава Кирилл Аникин.

«Один из самых безрассудных поступков, который можно совершить около водоема, — это прыгнуть в воду вниз головой. Ныряя таким образом, человек может удариться, потерять сознание, захлебнуться, получить черепно-мозговую или осложненную позвоночно-спинномозговую травму (ПСМТ) шейного отдела позвоночника», — предупредил эксперт.

Последнюю часто называют «травмой ныряльщика» — она, как правило, приводит к инвалидности. Чаще всего ее получают мужчины от 17 до 35 лет в пьяном состоянии, находящиеся в компании, передает издание aif.ru.

Алкоголь притупляет инстинкт самосохранения, человеку становится «море по колено», подчеркивает Аникин. Всего один необдуманный шаг может навсегда изменить жизнь в худшую сторону.

ПСМТ приводит к тому, что пациент теряет почти все функции организма. Так, спинной мозг после такого не всегда реально восстановить — возможно, будет лишь частичный успех.

Однако даже проверенные места для купания не являются безопасными на 100%. Из-за непрозрачности воды можно натолкнуться на бревна, камни и другие предметы, брошенные людьми или принесенные течением.

Вместо этого лучше нырять в бассейне под контролем тренера, советует Аникин. Еще один вариант — упражнения на оборудованном пляже под присмотром спасателей.

Прогресс в сфере здравоохранения позволяет уменьшить последствия «травмы ныряльщика». Но в целом жизнь после ПСМТ вряд ли будет прежней, заключил врач.

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