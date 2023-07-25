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Корабль следовал для обеспечения Северного завоза.

Судно «Михаил Сомов» село на мель в Баренцевом море, на борту находится 91 человек. Об этом сообщает МЧС Архангельской области.

«В Баренцевом море между Комсомольские и Землей Вильчека село на мель экспедиционное судно «Михаил Сомов“», — говорится в сообщении.

Известно, что судно следовало для обеспечения Северного завоза. Угрозы затопления нет, отсутствует и угроза разлива топлива, заключили в ведомстве.

В начале июня в акватории реки Лена в районе поселка Алексеевск помощник капитана танкера «Ерофей Хабаров», управляя судном, совершил столкновение со стоящим на рейде танкером ТР-901. В результате была повреждена цистерна, из которой в реку вытек бензин.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как сухогруз сел на мель на Волге в Нижегородской области.