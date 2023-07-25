СК установил не всех подозреваемых по делу об аварии в ТЦ «Времена года»

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Между тем уже задержан главный инженер. Кто еще фигурирует в деле?

Инженер торгового центра «Времена года» в Москве, где произошла авария с порывом трубы с кипятком, оказался не единственным фигурантом дела. Об этом сообщил следователь в Пресненском суде, где рассматривается вопрос об аресте задержанного Евгения Боткина.

«Боткин обвиняется в тяжком преступлении. Он знает анкетные данные свидетелей по делу. Кроме того, еще не все возможные подозреваемые по делу установлены, в деле есть неустановленные лица», — заявил следователь.

Прорыв трубы в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте произошел 22 июля. В результате ЧП погибли четыре женщины — работницы пекарни магазина «Глобус Гурмэ», расположенного в торговом центре. Еще десять человек пострадали, все они госпитализированы.

По словам одной из работниц пекарни, все произошло настолько быстро и неожиданно, что люди просто не успели среагировать и покинуть помещение.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что могло привести к трагедии в ТЦ «Времена года».