Индонезийский блогер-бодибилдер Джастин Вики умер в прямом эфире

Фото: Instagram* / justynvickybali_island

Момент смертельной травмы был снят на видео и оказался в публичном доступе.

Бодибилдер, фитнес-тренер и блогер Джастин Вики погиб, пытаясь поднять вес в 204 килограмма. Жуткая подробность заключается в том, что все это произошло в прямом эфире и видео смертельного упражнения разлетелось по соцсетям.

Умер бодибилдер не сразу: сначала спортсмена госпитализировали с переломами позвоночника и шеи. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.

Возможно в погоне за зрелищностью блогер сам совершил ошибку, которая стоила ему жизни: обычно при таком упражнении присутствуют двое страхующих по обе стороны штанги, но Джастина страховал почему-то только один человек.

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