Россиянам разрешат переводить до 30 млн рублей между своими счетами

ГД одобрила в II чтении перевод до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами

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Это делается для того, чтобы обеспечить свободное перемещение средств физических лиц между банками.

Россиянам позволили переводить между своими счетами до 30 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. Сегодня, 25 июля, Госдума приняла этот закон уже во втором чтении.

Так, разрешается переводить до 30 миллионов рублей в разных банках без комиссии, а организациям запрещено ограничивать размер и число переводов в пределах указанной суммы.

«Все это предполагается сделать, чтобы обеспечить свободное перемещение средств физических лиц между банками», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что комиссии сохранятся лишь при переводах по номеру карты, а также совершаемых лично в отделении банка, что будет стимулировать переход на онлайн-переводы.

Закону предстоит пройти еще третье чтение.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, сколько теперь россияне смогут переводить без комиссии.