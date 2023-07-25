Самолет типа Canadair упал во время тушения пожара на Эвбее

Анастасия Бурмистрова 57 0
Самолет типа Canadair упал во время тушения пожара на Эвбее
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Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/R4924_italyphotopress

Он тушил возгорания в районе селений Платанистос и Каристос. Что еще известно?

Пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара на Эвбее. Об этом сообщается греческое телевидение.

Уточняется, что он тушил возгорания в районе селений Платанистос и Каристос.

«Сейчас над местом падения летает вертолет, чтобы увидеть, что произошло», — сообщил телеканал.

Также к месту происшествия направлены полицейские. Известно, что самолетом управляли два пилота, одному из них 26 лет. С ними еще пытаются связаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пассажирский самолет, следовавший рейсом Сочи — Москва, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево.

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