Не доводите до крайностей: когда нужно удалять зубы мудрости

Стоматолог Автандилян: удалять зубы мудрости можно при кариесе и перед установкой брекетов

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Стоит ли прибегать к данной процедуре или можно оставить все на своих местах?

Зубы мудрости нередко доставляют людям неприятные ощущения — их, в частности, стоит удалять перед установкой брекетов и при кариесе. Об этом сообщила врач-стоматолог Луиза Автандилян.

Например, в случае, если зубы зажимаются и остаются под десной или твердой тканью челюсти, это может привести к воспалительному процессу или появлению припухлости и отека десны. При этом избавляться от прорезавшихся зубов мудрости стоит, когда они неверно располагаются и давят на другие, передает издание Газета.ру.

Проводить такую манипуляцию рекомендуется и перед ортодонтическим лечением, советует Автандилян. Так, нередко брекет-системы не приносят искомого результата даже спустя несколько лет.

«Дело в том, что зубы не двигаются под конструкцией и не могут занять правильное положение, так как им не хватает места в ряду — мешают зубы мудрости», — говорит врач.

Кроме того, такие зубы удаляют при сложных заболеваниях вроде периодонтита и пульпита. Еще одна причина избавиться от них — появление на их поверхности глубокого кариеса.

Однако зубы мудрости при определенных условиях можно оставить и в покое. Например, если они приняли ровное положение, не влияют на прикус и не доставляют дискомфорта, подытожила Автандилян.

Ранее 5-tv.ru писал, какие причины приводят к развитию кариеса.