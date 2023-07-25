Латвийские и нидерландские филиалы телеканала «Дождь»* признаны нежелательными в РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Решение принято Генпрокуратурой.
Латвийские и нидерландские филиалы телеканала «Дождь»* признаны нежелательными в России. Решение принято Генпрокуратурой.
«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., Нидерланды», — говорится в заявлении ведомства.
Там отметили, что организации созданы иностранной журналисткой Натальей Синдеевой*, имеющей гражданство России. Ограничить доступ к сайту, телеканалу и социальным сетям принято из-за систематических нарушений законов о СМИ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Wild Salmon Center*.
* — признанны в РФ иноагентами.
* — организация, признанная нежелательной на территории РФ.