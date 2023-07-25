Госдума приняла поправку о призывном возрасте с 18 до 30 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ

Ожидается, что новый закон вступит в силу уже с нового года.

Госдума проголосовала за поправку об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет и сохранении нижней границы на уровне 18 лет. Решение принято на пленарном заседании.

Прежде глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов рассказывал, что многие ребята желают пойти служить с 18 лет, поэтому это останется нижней границей призывного возраста. Верхняя же поднимется до 30 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что призывникам будет запрещено выезжать из России со дня, когда повестка размещена в соответствующем реестре.