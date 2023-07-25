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Звездный хирург рассказал о пластике не только певицы Славы, но и Давы, Любови Успенской, Ирины Дубцовой, Филиппа Киркорова и Гоар Аветисян.

Пластический хирург Тимур Хайдаров на фоне скандала с певицей Славой, недовольной неудачной пластикой груди, дал большое интервью KP.RU о подробностях своей работы с ней и другими звездными клиентами.

Недавно певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская — Прим. Ред.) обвинила звездного хирурга Тимура Хайдарова в том, что пластическая операция на ее груди была выполнена некачественно. Женщина пожаловалась на шрамы, рубцы и разные уровни грудей.

В свою очередь, Хайдаров заявил, что, скорее всего, исполнительница хита «Одиночество» попала под влияние «некоторых людей», отчего и раздула скандал.

Врач подчеркнул, что всегда предупреждает своих клиентов о том, что выздоровление зависит не только от работы медика, но и от того, как человек восстанавливается. Также влияет и состояние здоровья пациента, возраст и образ жизни.

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«Сделать пластику — не на маникюр сходить», — отметил он.

Одними из первых к нему обратились певицы Ирина Дубцова и Любовь Успенская. Хайдаров убрал импланты Дубцовой и вернул первозданный бюст, а для Успенской он выполнил запрос «красивое тело».

Блогеру Давиду Манукяну, более известному как Дава, доктор помог обрести рельефный пресс. По словам врача, у звезды хорошая атлетическая фигура, но пришлось устранять последствия некачественной работы косметолога.

Например, врач искренне признался, что не все так гладко прошло с блогером и визажистом Гоар Аветисян. Дело в том, женщина самостоятельно похудела больше, чем на 100 килограммов. После чего ей потребовались операции.

«Мы подрезали ей кожу на руках и ногах, перераспределили объемы тела — округлили ягодицы, прорисовали талию. Такое преображение — это как огранка бриллианта», — отметил хирург.

На втором этапе произошли осложнения, которые могут быть в медицине. От них никто не застрахован.

«У нее не заживала рана из-за особенностей организма», — признался он.

В результате все зажило, но врач понимал, что история может повториться. После заживления, специалисты решились на риск и сделала новую операцию. Однако снова столкнулись с осложнениями — небольшой ишемией, вызванной нарушением трофики питания тканей.

В итоге вместо двух недель блогеру потребовалось два месяца на восстановление.

«Я понимал, что будет хейт, но люди должны знать правду», — сказал врач.

Также в числе звездных клиентов у мужчины: продюсер Яна Рудковская и певец Филипп Киркоров, который также является его близким другом. Его преображение — это результат работы Хайдарова, а выглядит похудевший и помолодевший король российской поп-сцены так, словно он Кен, друг Барби.

Также, сам доктор, делал и себе пластические операции. Например, он убирал комочки Биша, чтобы получить более утонченное лицо. К слову, он поддерживает форму тела тренировками и правильным питанием. Однако, если поймет, что сам уже не справляется, то сделает липосакцию.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Киркоров поддержал хирурга Хайдарова в скандале с певицей Славой.