«Для сверки часов»: в Кремле оценили итоги встречи Путина и Лукашенко

Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru

Что обсудили лидеры двух стран?

В Кремле оценили первые итоги встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом с журналистами поговорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Встреча была для „сверки часов“, для обмена мнениями. Перечень основных тем на повестке дня очертили сами главы государств, когда они позавчера первый раз встретились в Санкт-Петербурге, именно там и Путин, и Лукашенко рассказали все, о чем они будут говорить. Там прозвучала и тема группы „Вагнер“, прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и союзного государства, и внешней угрозы по периметру наших стран — все это, конечно, фигурировало на повестке дня», — сказал Песков.

Белорусский лидер прибыл в Россию 22 июля. В Санкт-Петербурге его встретил глава города Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На следующий день в Стрельне состоялись переговоры Лукашенко и Путина, после которых лидеры двух стран посетили уже в Кронштадте Музей военно-морской славы и Ставропигиальный Никольский Морской собор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин и Лукашенко посетили остров Валаам.