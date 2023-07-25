Призывникам запретят покидать Россию со дня размещения повестки в реестре

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По закону сегодня граждане не могут покинуть страну, когда в руки получили повестку.

Призывникам будет запрещено выезжать из России со дня, когда повестка размещена в соответствующем реестре. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта, размещенном в базе Госдумы.

По закону призывникам запрещается выезд из страны после получения повестки в руки. В связи с тем, что появляется электронный реестр, вносятся и изменения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России призывной возраст увеличат до 30 лет с 1 января 2024 года.