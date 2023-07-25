ВСУ попытались атаковать корабль «Сергей Котов» в Черном море
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Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Для этого неонацисты использовали катера-дроны.
Боевики Вооруженный сил Украины (ВСУ) попытались атаковать корабль «Сергей Котов» в юго-запданой части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что попытка атаковать при помощи катеров-дронов оказалась безуспешной.
«В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В настоящее время корабль «Сергей Котов» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в юго-запданой части Черного моря обнаружена свободно дрейфующая украинская мина.
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