Около 26 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за обрыва проводов яхтой

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Восстановление электроснабжения займет около четырех часов.

Огромное количество квартир в жилых домах Владивостока остались без света из-за обрыва проводов парусной яхтой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Приморских электрических сетей».

Это произошло в районе перехода через канал на остров Елена.

«Парусная яхта мачтой оборвала два нижних провода линии электропередачи 35 киловольт», — говорится в сообщении.

Также известно, что на данный момент без света остался весь район Эгершельд, а это около 120 домов.

Сейчас специалисты осматривают места повреждения, решается вопрос о переводе потребителей на резервные источники питания. На то, чтобы у людей снова появился свет в квартирах, потребуется около четырех часов.

До этого стало известно, как в Иркутской области мощная гроза оставила без электроэнергии около десятка населенных пунктов. Ветер был такой силы, что срывал крыши, переворачивал остановки общественного транспорта и ломал деревья.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как стихия оставила без электроэнергии ряд населенных пунктов в Иркутской области.