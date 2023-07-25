«Четко озвучена позиция»: согласится ли Россия на переговоры по зерновой сделке

В МИД России заявили, что переговоров по возобновлению зерновой сделки сейчас нет

Фото: www.globallookpress.com / Lance Cheung

Черноморская инициатива прекратила свою работу 18 июля. Но некоторые страны все еще надеются на ее возобновление.

Переговоры по возобновлению зерновой сделки сейчас не идут. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин на полях встречи по продовольствию в Риме.

Дипломат отметил, что Россия давно озвучила свою позицию по данному вопросу.

«У нас четко озвучена наша позиция. После 17 июля возобновление инициативы не состоялось. Мы возразили против этого с учетом того опыта стамбульских договоренностей, который у нас накопился за год», — заявил Вершинин.

Россия 17 июля официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, после чего российское посольство в Минске передало Киеву соответствующую ноту. На следующий день инициатива окончательно прекратила свою работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам президента Владимира Путина, Россия может заместить украинское зерно.