«Я прошла 1000 анализов»: жена Ивлева рассказала о материнстве после онкологии

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Девушка призналась, что была готова к ЭКО, но случилось неожиданное событие.

Молодая жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова в своем блоге откровенно рассказала через что ей пришлось пройти для того, что забеременеть.

Пять лет назад супруге звездного повара диагностировали рак. Девушка полтора месяца провела в онкоцентре, в котором прошла семь курсов химиотерапии. В результате усиленного лечения болезнь отступила.

Из-за последствий заболевания, медики не давали девушке больших шансов на беременность, однако она не теряла надежды.

«Я прошла 1000 анализов, гормональных терапий, альтернативных способов. Ничего не помогало», — разоткровенничалась 30-летняя Куденкова.

Брюнетка призналась, что, не сумев забеременеть естественным путем, она уже была готова к процедуре к ЭКО, но в какой-то момент почувствовала усталость от постоянных походов к врачам и вместе с супругом отправилась отдыхать на Мальдивы.

После того, как пара вернулась из отпуска, жена ресторатора снова сделала тест и узнала о беременности.

10 апреля 2022-го блогер родила ресторатору дочь Веронику. От предыдущего брака у Константина также есть дети, и Валерия с ними прекрасно ладит.

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