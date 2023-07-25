Конец демократии: почему поправки в судебную реформу тащат Израиль в пропасть

Фото, видео: Reuters / Corinna Kern; 5-tv.ru

Спустя полгода народный гнев достиг своего апогея.

Десятки человек задержаны в Израиле этой ночью из-за участия в массовых беспорядках. На улицы вышли как сторонники правительства Нетаньяху, так и оппозиция. Порой политические противоречия выливались даже в стрельбу, пока, правда, только в воздух. Главные города страны — Тель-Авив и Иерусалим буквально утонули в насилии. Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова расскажет, что происходит в Израиле.

Горящие покрышки, перевернутые автомобили, стрельба, жесткие задержания. Массовые протесты в Израиле вновь разгоняют с помощью водометов. Полиция больше не церемонится с толпой. Задержаний немного — всего сорок человек из сотни тысяч. Зато теперь методы куда жестче.

Новый виток беспорядков в Израиле начался после того, как парламент окончательно одобрил первую часть судебной реформы. Если коротко, закон запрещает судам проверять разумность решений правительства.

«Мы предприняли необходимый демократический шаг, этот шаг был направлен на восстановление определенного баланса между властями», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Оппозиция же называет это концом демократии. Протестующие считают, что правительство получит контроль над судебной системой.

«Сегодня печальный день для израильской демократии. Судебная реформа позволит правительству принять любой закон, который оно пожелает. Но мы готовы дать отпор», — говорит одна из протестующих.

«Когда этот закон приняли, стало очевидно, что это уже другая страна. Государство коррумпировано. Правительство не заботится о благосостоянии граждан, их волнует только судьба своей партии», — отметил мужчина.

В итоге спустя полгода протесты достигли своего апогея. Сейчас в мегаполисах Израиля крупные беспорядки. Протестующие блокируют движение на шоссе, работу в порту, у людей сдают нервы. Началась стрельба на улицах.

В толпу на полной скорости въехал автомобиль, четыре человека госпитализированы. Всеобщей забастовкой угрожают профсоюзы, резервисты намерены отказаться от добровольческой службы в армии. Стычки с полицией по всей стране.

«Это очень серьезная угроза. Такого никогда раньше не случалось. Все идет к гражданской войне», — подчеркнул бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт.

Еще в марте под давлением общественности премьер-министр Нетаньяху согласился отложить реформу и пошел на переговоры с оппозицией. С осуждением законопроекта выступил даже израильский президент. Назвал планы правительства кошмаром.

«Ныне обсуждаемый законопроект должен быть вычеркнут из повестки дня, и как можно быстрее. Он неправильный, деспотичный», — заявил тогда израильский президент Ицхак Герцог.

Но, боясь потерять поддержку главной партии страны, Нетаньяху вновь вернулся к законопроекту. Ведь если коалиция развалится, то он может потерять власть, и не исключено, что дальше окажется перед судом. Прямо сейчас премьер проходит сразу по трем уголовным делам. Но на данный момент, как глава правительства, неприкосновенен. Поэтому оппозиция уверена: реформу он продавливает именно для того, чтобы обезопасить себя.

Сегодня протестующие и оппозиция Израиля говорят, что готовы идти до конца. Компромиссов они не потерпят, а с улиц уйдут, только когда судебную реформу полностью отменят.