Минобороны: российский боец в бою уничтожил более десяти боевиков ВСУ в одиночку

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

Рядовой Березин сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов.

В ходе специальной военной операции (СВО) солдаты армии России проявляют стойкость, мужество и героизм при выполнении боевых задач. Об одном из долблестных военных рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток», подполковник Олег Чехов. По его словам, солдат смог уничтожить более десятка боевиков ВСУ в бою.

Чехов заявил, что стрелок мотострелкового взвода полка выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника на одном из участков Запорожского направления, где ВСУ предприняли попытку контрнаступления.

«Так, в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов», — рассказал офицер.

Благодаря отваге мотострелков и рядового Березина, атака противника не состоялась, а российские войска остались на позициях.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин. Тогда киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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