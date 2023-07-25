«Мы молимся»: Добронравов хочет вернуться к роли Ивана Будько в сериале «Сваты»

Актер Федор Добронравов заявил, что не против вернуться к роли в «Сватах»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

О возможном продолжении ситкома ничего неизвестно.

Актер Федор Добронравов признался в беседе с изданием Teleprogramma.pro, что не прочь вернуться к роли дедушки Ивана Будько в восьмом сезоне «Сватов».

При этом, говорит артист, на данный момент о возможном продолжении сериала нет никакой информации.

«Нет пока. Мы молимся, хотим. Но как господь управит, так и будет», — признался артист.

В конце июня 2022 года ходили слухи, что сериал «Сваты» возвращается на экраны. Предполагалось, что съемки восьмого сезона стартуют ближе к концу прошлого года. Однако вскоре выяснилось, что новости оказались вбросом и откровенной неправдой.

Проект «Сваты» основала украинская студия «Квартал 95». В 2002 году его задумал совместно с кинопродюсерами братьями Шефирами действующий президент Украины Владимир Зеленский.

В проекте приняли участие российские актеры, совместные съемки проходили в России, на Украине и даже в Турции. Серии выходили с 2006 года, а премьера шестого сезона состоялась в 2013.

Авторы сериала планировали выпустить финальный, седьмой сезон в 2020. Однако работа над проектом была приостановлена из-за ограничений, связанных с пандемией.

Чуть позже съемки седьмых «Сватов» все-таки состоялись в Грузии и завершись 20 июля прошлого года. Но поклонники хотят предложения истории телевизионной семьи, которая за долгое время производства сериала уже стала родной.

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