В Минфине раскрыли ситуацию с бюджетом России в 2023 году

Силуанов заявил о дефиците бюджета РФ в более чем 2% ВВП по итогам 2023 года

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Какие основные источники прибыли находятся в плюсе?

Мнения о том, что доход от нефтегазовых учреждений в России катастрофически падает сильно преувеличены. Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что сегодняшняя ситуация с бюджетом начала меняться, поэтому Минфин обсуждает с ведомствами приоритизацию бюджетных расходов и повышение доходов.

К сегодняшнему дню, дефицит федерального расчета по итогам года примерно соответствует ранее запланированному уровню и составит 2–2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Об этом политик рассказал в интервью изданию aif.ru.

По словам министра, россиянам не стоит беспокоиться, так как доходы в бюджет поступают даже в больших объемах, чем прогнозировалось. Он подчеркнул, что имеет в виду суммы, которые не относятся к нефтегазовому сектору экономики. Они на 18% превышают уровень прошлого года.

Также Силуанов отметил, что все основные источники прибыли, такие как налог на добавленную стоимость (НДС), на прибыль и на доходы физических лиц, находятся в плюсе.

Сильно преувеличенное мнение о том, что бюджет находится в дефиците, объясняется нетипично большими авансовыми расходами, произведенными в январе — феврале 2023 года. Эти траты, отметил Силуанов, были отмечены в планах, но обычно такой вид расходов приходится на четвертый квартал года.

При этом министр сделал важный акцент на том, что для того, чтобы план выполнился в течение года, имеется достаточное количество ресурсов.

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