«Идут вразнос»: как помочь подростку справиться с переездом в другой город

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С какими проблемами может столкнуться ребенок при таком важном решении?

Психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина в комментарии 5-tv.ru дала советы родителям, как помочь ребенку справиться с трудностями переезда в новый город для учебы.

«Переезд в другой город для учебы в вузе — это новый этап жизни не только для молодого человека, который привык жить с родителями, но и для всей семьи. И ребенок, и его родители сталкиваются с рядом проблем. Прежде всего, самому подростку в новом городе предстоит знакомиться и строить новые социальные связи с одногруппниками и соседями. Эмоционально переживать переезд проще, имея поддержку в лице окружения. Поэтому стоит вспомнить, есть ли в новом городе уже знакомые люди, с которыми можно общаться хотя бы первое время», — отметила специалист.

Родителям в первое время после переезда нужно понимать, что для ребенка процесс адаптации на новом месте — самое тяжелое время, когда подростку все непонятно и неоткуда получить помощь. Поэтому хорошо, если в это время кто-то близкий будет в доступе.

Вы можете поехать с ребенком на первые недели-месяцы в новый город вместе: помочь ему заселиться, наладить быт, решить разные бюрократические, логистические вопросы. Иногда эту роль помощника берут на себя старшие братья, сестры или другие родственники, друзья семьи.

Важно донести мысль до подростка, что дома всегда его ждут, что бы ни случилось. Другой проблемой может оказаться отсутствие у подростка навыков самостоятельного управлениями своими финансами, временем и делами.

Начиная жить самостоятельно, молодой человек может ощущать много радости в связи с тем, что он теперь принадлежит сам себе и больше не находится под контролем семьи. Теперь он имеет деньги, которые в праве тратить на свое усмотрение.

Поэтому многие ребята «идут вразнос»: делают, что хочется и когда хочется, прогуливают пары, тратят деньги, не ведя им счет. В какой-то момент это может привести к тому, что режим дня катастрофически сбился и встать утром на пару кажется невозможным.

Долгов по учебе все больше, и вот уже до сессии могут не допустить, хотя казалось, что до нее еще целых полгода. И денег нет даже просто на то, чтобы купить себе гречку.

Чтобы всего этого не произошло, студенту предстоит вырастить внутри себя своего собственного хранителя порядка, который будет отвечать за график жизни, финансы и дела. Родителям же в это время нужно делиться с ребенком собственным опытом по управлению финансами и временем.

Например, у вас есть файл, где расписаны все основные денежные поступления и расходы на ближайший месяц. Вы можете помочь вашему ребенку сделать такой же для него самого, чтобы он понимал, сколько у него реально «свободных» денег, а сколько понадобится на конкретные траты.

Скажите ему, какую сумму и когда вы будете присылать ему. Помогите узнать, какого размера будет его стипендия (если будет) и что нужно сделать, чтобы можно было претендовать на повышенную стипендию (эту информацию можно узнать в деканате).

Сложно бывает родителям, которые воспитывают своих детей в одиночку и очень привязаны к ним. Или если уезжает единственный ребенок, вокруг которого ранее много лет была организована вся семейная жизнь.

Тогда родитель может столкнуться с так называемым «синдромом опустевшего гнезда» — потерей привычного уклада жизни, ценностей и смыслов, сопровождаемой тяжелыми переживаниями утраты. Еще вчера родитель был нужным, незаменимым и все свои планы сопоставлял с потребностями своего ребенка.

Здесь родителю стоит вспомнить, что с отъездом подростка наступил новый период, в котором, определенно, есть своя ценность. Наконец-то у родителя есть возможность полноправно сосредоточить внимание на собственной жизни, планах, интересах.

Вы сделали огромное дело — помогли встать на ноги любимому ребенку, и благодаря вашей заботе теперь он может идти сам. А родитель может наконец задать себе вопрос: «А чего хочу я?» и сделать то, что давно хотел, или найти новые увлечения и занятия.

Важно понимать, что после отъезда ребенка родитель все равно остается для него значимой фигурой. Семья, дом — это самое главное место на земле, где всегда ждут, поймут и поддержат.

Родитель остается примером, на которого даже взрослый ребенок так или иначе равняется, перенимая привычки и образ жизни. И лучшее, что может сделать мать или отец — это быть счастливым и реализованным, подавая своему ребенку лучший пример.

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