В турецком Кемере лесные пожары вплотную подошли к отелям

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Бороться с огнем местным спасателям помогают два российских самолета-амфибии.

Турецкий Кемер может экстренно прервать туристический сезон. Мощные пожары вплотную подошли к отелям. Леса горят всего в нескольких километрах от курорта, где традиционно много отдыхающих из России. Они жалуются, что в гостиницах периодически возникают проблемы с электричеством. Но людей пока не эвакуировали. Всего огонь охватил три провинции.

«Мы сейчас находимся в Кемере. Вокруг гарь, дым. Очень много дыма. Вот там гора. Она была видна. Но сейчас там просто дым. Ее не видно. Уже эвакуировали госпиталь», — рассказывает туристка Полина Куренкова.

По данным турецких властей, в тушении природных пожаров участвуют 25 тысяч человек, а также более ста вертолетов и самолетов, в том числе МЧС России. Наша авиация прибыла в республику по поручению Владимира Путина после запроса от Анкары.