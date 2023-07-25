В Приморье проводят рейды по безопасности из-за участившихся ЧП на воде

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Особое внимание к тем, кто перевозит пассажиров. И — маленьким отдыхающим.

Следить за детьми нужно на воде: летом это отдельная зона риска для жизней и здоровья как маленьких россиян, так и вполне взрослых. Только в одной Ленинградской области за прошлую неделю помощь спасателей отдыхающим потребовалась 11 раз, по всей стране таких случаев сотни. Но самая напряженная ситуация — в Приморском крае. Там чуть ли не ежедневные сообщения о ЧП на воде.

«Люди все равно приезжают, люди все равно купаются. Особенно, когда жара стоит, солнце — им без разницы на все законы, на все штрафы. Тем более дети — им вообще не объяснишь», — отмечает арендатор пляжа Дмитрий Майер.

Особое внимание к тем, кто перевозит пассажиров. Несмотря на все проверки, некоторые бизнесмены ради выручки нарушают все допустимые лимиты. По словам инспекторов, уловки, а главное — готовые рисковать жизнью ради отдыха на воде люди — вот основные причины чрезвычайных происшествий в купальном сезоне.