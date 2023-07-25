Внеклассная деятельность: учителей хотят обучать вести блоги и соцсети

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Melnikov; 5-tv.ru

Чтобы педагоги точно знали, как грамотно презентовать себя в соцсетях, в помощь им запускают федеральный спецпроект.

Не перестают учиться и повышать квалификацию не только ребята, но и учителя — для работников сферы образования придумали специальный курс о том, как правильно вести себя в соцсетях — историй увольнений педагогов за якобы непристойный контент предостаточно, как и успехов на поприще блогерства.

Правда, у этой инициативы нашлись и противники — мол, и так есть на что тратить деньги. Корреспондент «Известий» Василий Михеев расскажет о всех «за» и «против» учительской активности в соцсетях.

В этом ролике и учитель настоящий и ученики не актеры. Андрей Федотов из Белгорода и учит в своих видео чему-то полезному, и просто развлекает аудиторию на околошкольные темы. Все — в рамках совместного классного творчества. Как личность публичная, говорит, что осознает — другой частной жизни у него нет. По крайней мере, в интернете.

«За блогом, за аккаунтом следят огромное количество моих учеников. Следят их родители, следит администрация школы. Мне было бы максимально неловко запостить что-то, что будет не эквивалентно той деятельности, которой я сейчас занимаюсь», — говорит учитель.

Именно такой пост, говорит Елена — некогда педагог элитной московской школы — появился на ее странице в соцсетях. Руководство образовательного учреждения, по ее словам, посчитало ее внеклассную активность в интернете чрезмерной. Мол, публикации не соответствовали возрасту подписчиков, среди которых могли быть и ученики. Ее имя в эфире мы изменили. Так как огласки на новом рабочем месте она не хочет.

«От родителей никаких претензий не поступало — я так поняла, что никто из них и не видел мою страницу в глаза. Потом они передавали, что кто-то из них вообще пожал плечами, что им в принципе все равно», — рассказала Елена.

Каждая соцсеть богата на средства визуализации. Можно для учеников быть котиком. Можно — зайкой. Прямо в постах проводить тесты и контрольные за четверть. Можно доносить материал красочно и ярко и даже на молодежном языке. Правда любой завуч такому экспериментатору напомнит, что он в первую очередь все-таки учитель, и важнее что он доносит до детей, чем как он это делает.

Чтобы педагоги точно знали, как грамотно презентовать себя в соцсетях, в помощь им запускают федеральный спецпроект, своего рода сетевой ликбез. В профессионально сообществе, впрочем, инициативу раскритиковали. Говорят, и без этого, есть, на что тратить деньги в поддержку отечественной педагогике.

«На издание книг, на пополнение коллекций музеев, на проведение экскурсий. Множество различных роликов находится уже в интернет-пространстве, которые обучают этому навыку. Почему надо проводить через законодательное русло такие инициативы невысокого ранга?» — заметил заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.

Еще одна функция проекта — защита учителей, которых увольняют за контент, моральность или аморальность которого — предмет для дискуссий. Это поле уже юридическое, считают специалисты. В стране уже появились профессионалы, которые специализируются на таких спорных делах. Они даже разделяют клиентов на категории.

«Первая — спрашивают, можно ли, вторая –консультируются, правомерно ли. И третья категория граждан –восстанавливаются», — рассказал юрист Эдуард Шалоносов.

Интернет — помощник для наставничества или нет? За стенами каждой школы спорят об этом уже не один год. Когда-то и интерактивные доски казались слишком сложными, а до этого мелом по доске еще грифельной писать начали не все сразу. Вероятно, через полвека преподавать в соцсетях станет отдельной профессией. А может быть, юристы добьются полной свободы в части ретрансляции частной жизни педагогов. Инициативу сейчас подробно изучают в Минпросвещения.