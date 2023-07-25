Враг не пройдет: как бойцы батальона «Ахмат-Запад» защищают Белгородскую область
Бойцы батальона «Запад-Ахмат» защищают от диверсантов Белгородскую область
Фото, видео: 5-tv.ru
Украинских диверсантов уничтожают еще на границе противника. Работа идет в круглосуточном режиме.
Не менее измотаны подразделения ВСУ и в лесах под Кременной — там действуют десантники, а с корректировкой помогает аэроразведка «Ахмата». Другой батальон этого же спецподразделения — «Ахмат-Запад» — последние несколько недель прикрывают границу в Белгородской области, уничтожая ДРГ противника еще на подходе, не позволяя обстреливать территорию России. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Марины Кравцовой.
Ввысь поднимается густое облако дыма — среди деревьев остается догорать танк противника. Прямое попадание с одного артиллерийского выстрела. Бронетехнику националистов ВСУ ликвидировали бойцы подразделения «Ахмат-Запад».
А это уже кадры ликвидации ДРГ. Разведотряды чеченского спецназа диверсантов выслеживают уже на территории противника, передают координаты, по которым отрабатывают минометные расчеты.
А это уже съемка с «птички» и минус еще одна ДРГ националистов. Мелкие диверсионные группы пытаются пробраться на территорию Белгородской области под покровом ночи. Тут действовать приходится аккуратней — в ход идут самодельные дроны-камикадзе. Эффективное изобретение бойцов «Ахмат-Запад».
«Секретом нашим была вычислена группа противника до четырех человек. Сразу было принято решение отработать по нему дроном-камикадзе, который БПЛА наши собрали, противник был поражен. Наши ребята непосредственно здесь на месте из комплектующих собирают под свои задачи. Рассчитывают заряд взрывчатого вещества, поражающие элементы», — рассказывает замкомандира роты батальона «Ахмат-Запад» с позывным «Десантник».
Попытки диверсантов пробраться через границу Белгородской области бойцы «Ахмат-Запад» останавливают уже больше месяца.
«У батальона „Ахмат-Запад“ своя коллекция трофеев: вот это пулемет Browning М2, его сняли с вражеского пикапа ДРГ. Как говорят бойцы подразделения, но уступает нашему — слишком много мороки в бою», — рассказывает журналист.
Теперь трофей будет на службе бойцов батальона — его восстановили и добыли внушительный запас патронов.
«Будем бить противника его же оружием. Пулемет в рабочем состоянии, ствол у него не изношен, настрела у него немного, поэтому мы будем, его эффективно применять», — рассказывает боец.
Сейчас обходится практически без прямых боестолкновений. А вот артиллерия работает ежедневно. Националисты постоянно обстреливают приграничные села. И основная задача — подавить огневые точки противника.
«Да стреляют, ответ получают, конечно, по-жесткому», — рассказывает сержант батальона с позывным «Асад».
Жесткий ответ ждет тут всех бойцов ВСУ, включая иностранных наемников. В тестовом режиме «Ахмат-Запад» обкатывает новые отечественные рации, которые бонусом способны перехватить и переговоры противника.
«Специально под нас сделана. Связь отличная. Мы довольны. Сканировали частоты и в радиообмене поймали частоты противника, слушали его. Польская речь была, сразу определили», — рассказывает замкомандира роты батальона с позывным «Десантник».
На посту они в режиме 24/7.
«Ночь, день — разницы нет. 24 часа мы готовы», — рассказывает рядовой батальона с позывным «Амирхан».
Круглосуточный контроль не только за позициями ВСУ, но и за приграничными районами.