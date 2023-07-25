В Кронштадте перевернулась лодка с пассажирами, погиб один человек

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

По факту произошедшего организована проверка.

В районе дамбы возле Кронштадта перевернулась лодка, на борту которой находилось шесть человек. Инцидент произошел накануне поздно вечером. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительной информации, все люди извлечены из воды. Один человек погиб», — говорится в сообщении.

По данным 5-tv.ru, компания друзей решила выбраться на отдых, порыбачить. В один момент в судно начала набираться вода, из-за чего оно и перевернулось. По предварительной информации, погибла женщина 59 лет. Два человека находятся в больнице.

По факту произошедшего организована проверка. На месте работают криминалисты и следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки под Нижним Новгородом