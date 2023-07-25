Внимание на жилетку: четыре киноляпа заметили в культовом фильме «Брат»

Фото: Кадр из к/ф «Брат», реж. Алексей Балабанов, 1997 г.

Легендарный кинокартина Алексея Балабанова потрясла не только жюри различных премий, но и миллионы зрителей. Лента популярна даже спустя 25 лет после выхода в свет.

Точное попадание в образ «героя нашего времени» — покойного Сергея Бодрова-младшего — сделало фильм «Брат» легендарным и культовым. С момента выхода картины режиссера Алексея Балабанова прошло уже 25 лет. Его уже смотрит третье поколение. И никого из поклонников картины перестать ее любить не остановили даже некоторые киноляпы. На самые очевидные из них указало РБК.

Расстегнутая жилетка у немца Гофмана

Немец Гофман, которого сыграл Юрий Кузнецов, приютивший у себя Багрова, сидит на кровати подле второго героя. Когда они разговаривают, Гофман застегивает свою жилетку. В тот момент в комнату заходит Зина, которая приносит лекарства. Кадр меняется, а Гофман уже сидит на кровати в расстегнутой жилетке.

Оператор

В сцене, где бандит Круглый едет со Светланой в трамвае, кажется — в кадре двое. Но внезапно особо внимательные зрители могут заметить еще одного человека — оператора фильма. Его силуэт с камерой всплывает в отражении.

Платье тусовщицы Кэт

Кэт, которая знакомит Багрова с ночной жизнью Петербурга, в клубе одета в белую футболку и кожаную жилетку. А чуть позднее, когда герои приходят в некий притон, девушка уже в кожаном платье.

Случайный гость в квартире Светы

Ближе к концу фильма бандит Круглый и его подельники решают наведаться в квартиру Светы. Один из членов банды после осмотра помещения доложил другому, что кроме них там никого нет. Но в момент, когда он шел по коридору, перед бандитом можно увидеть человека, который вскоре прячется за дверью. Многие предполагают — неожиданным гостем мог быть кто-то из членов съемочной группы, который случайно появился в кадре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о киноляпах в фильме «Назад в будущее».