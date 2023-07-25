«Как бальзам на душу»: Ирина Дубцова раскрыла свое отношение к молодым артистам

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Артистка отметила — ее отношение к начинающим талантливым певцам не многим понятно.

Певица Ирина Дубцова раскрыла свое отношение к молодым артистам. Она призналась, что активно следит за музыкальной индустрией, знает юных певцов и с уважением к ним относится.

«Сейчас очень много молодых талантливых артистов. Я очень радуюсь, когда появляются авторы-исполнители. Я еще странный такой человек, потому что, наверное, должно быть наоборот — должна присутствовать конкуренция творческая. Но когда я узнаю, что это автор-исполнитель, то это для меня как бальзам на душу», — Дубцова в новом выпуске подкаста Первого канала «Неформат».

При этом если к молодым артиста Дубцова снисходительна, то к пришедшим после нее участникам «Фабрики звезд» она относится взыскательно. С осуждением относится к тем, кто после участия в музыкальном шоу пытается отречься от проекта, не хочет вспоминать его, говорить о нем. По мнению Дубцовой, это проявление внутренних комплексов, которые и не дали в прошлом этим людям реализоваться и завоевать любовь публики.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядела Ирина Дубцова до пластики и без фотошопа.