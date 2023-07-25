Эксперты МАГАТЭ нашли близ ЗАЭС не угрожающие ядерной безопасности мины

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На внутреннем периметре станции не было обнаружено ни одной мины.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины на периферии периметра Запорожской атомной электростанции (АЭС), однако они не несут угрозы ядерной безопасности объекта. Об этом сообщил глава организации Рафаэль Гросси.

Сообщается, что несколько таких боеприпасов нашли в закрытой войсками зоне для гражданского персонала. Даже в случае их детонации, на ядерную безопасность станции это никак не повлияет.

«Эксперты сообщили, что они находились в зоне ограниченного доступа, куда не может попасть обслуживающий персонал станции, и были расположены по направлению от площадки. Во время обхода команда не заметила никого внутри внутреннего периметра объекта», — сказал Гросси. Его заявление опубликовано на сайте МАГАТЭ.

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Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра. Объект насчитывает шесть энергоблоков, мощность которых один гигаватт. Запорожская АЭС — самая крупная по данному показателю станция на территории Европы. С октября прошлого года станция находится под контролем российской стороны. Украинские боевики не оставляют попытки обстреливать АЭС.

Ранее, писал 5-tv.ru, вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину доложили о полном объеме мер обеспечения ядерной безопасности на Запорожской АЭС.