Новак поддержал инициативу Минэнерго ограничить число экспортеров топлива

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Вице-премьер также поручил ведомству продолжить работу по увеличению объемов продаж моторного топлива.

Вице-премьер России Александр Новак поддержал идею Минэнерго ограничить число экспортеров бензина. Соответствующее решение было вынесено по итогам состоявшегося совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов. Об этом сообщили на сайте правительства страны.

Вместе с тем Новак также поручил ведомству совместно с ФАС продолжить работу по увеличению объемов продаж моторного топлива, в том числе в рамках биржевых торгов.

Прежде в Минэнерго сообщили, что рассматривают возможность составления списка экспортеров бензина как одну из мер для пресечения серого экспорта. Как отмечала газета «Коммерсантъ», в список могут войти средние и мини-НПЗ (нефте-прерабатывающие заводы — Прим. ред.), которые не производят товарный продукт.

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