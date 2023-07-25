Зверское убийство: в Москве мужчину зарезали в квартире, а после выбросили из окна

В Москве мужчину зарезали в квартире и выбросили из окна

Фото, видео: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc; 5-tv.ru

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Хладнокровное убийство мужчины произошло на востоке Москвы. Ему нанесли несколько ножевых ударов, а после выбросили из окна квартиры. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти в виде не менее 11 ножевых ранений», — говорится в сообщении.

Убийство произошло на улице Сталеваров. По предварительным данным 5-tv.ru, преступление было совершено в квартире, после чего преступник выбросил тело из окна.

По данным прокуратуры Москвы, убитый распивал спиртные напитки со своим знакомым в день трагедии. Погибшего обнаружили на улице около жилого дома, а второго в квартире в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело мужчины с привязанной к ноге гирей обнаружили в водохранилище в Мытищах.