«Форсаж» по-уральски: как закончилась погоня со стрельбой за водителем Porsche

Фото, видео: 5-tv.ru

За нарушителем гнались всю ночь. В итоге тот сам загнал себя в ловушку. После заявил — хотел испытать машину после ремонта.

В Екатеринбурге произошла погоня в стиле голливудских боевиков. Полицейские преследовали лихача на люксовой иномарке. Он нарушал все, что можно, и не остановился даже после того, как патрульные открыли огонь по колесам. О зрелищной погоне рассказал корреспондент «Известий» Александр Шпак. Все подробности — в его репортаже.

Это не кадры из боевика, а реальное видео с регистратора полицейского автомобиля в Екатеринбурге. Полицейским пришлось открыть огонь из табельного оружия, чтобы остановить буйного водителя черного Porsche Cayenne. На него обратили внимание после того, как элитный внедорожник пролетел перекресток на красный — прямо на глазах полицейских. Сразу три патрульные машины бросились следом. Погоня продолжалась больше часа. Лихач, казалось, применил все свое водительское мастерство. Однако к утру сам загнал себя в ловушку, свернув в жилой двор.

«Все происходило, ну, в принципе, напротив моего окна. Утром я проснулся от того, что такой мат раздается трёхэтажный. И что-то хлопает. Смотрю, значит, милиция тут стоит везде уже, три машины, все мигает», — рассказывает очевидец Алексей.

После выстрелов по колесам шины уже спущены. Лихач пытался уехать на голых дисках, но вскоре переднее колесо автомобиля отвалилось, и водитель был вынужден сдаться. За рулем иномарки оказался некий Андрей. По татуировкам на груди можно понять, что раньше он был неоднократно судим. До этого он отбывал срок по серьезной статье и теперь, видимо, решил взять реванш у полицейских.

Попытка поиграть с полицейскими для Андрея пока закончилась административным арестом на 15 суток. Кроме того, жители двора, в котором он устроил переполох, выставят ему счет. Во время сопротивления он повредил не только патрульные машины.

Жильцы еще только подсчитывают ущерб, но уже ясно, что он будет внушительным. От действий водителя пострадали пять автомобилей местных жителей. Некоторым потребуется дорогостоящий ремонт. Так что виновнику ДТП придётся искать деньги, как только он покинет изолятор. И уж точно придётся забыть про гонки с полицейскими. Слишком дорого они обходятся.