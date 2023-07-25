В беде не бросаем: российская авиация помогает тушить лесные пожары в Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roman Denisov, Роман Денисов; 5-tv.ru

По указанию президента РФ Владимира Путина на помощь были отправлены два самолета-амфибии.

Российские спасатели помогают справиться с огнем и коллегам из Турции. Природные пожары там полыхают по всей стране. Москва отправила на помощь два самолета-амфибии. Они работают в горной местности, где сложнее всего добраться до очагов возгорания.

Наши пилоты хорошо подготовлены к таким экстремальным условиям. Только за последние сутки они сбросили с воздуха сотни тонн воды. Для более эффективного тушения применяется пенообразователь.