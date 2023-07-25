Финансовая передышка: как будут работать кредитные каникулы с 2024 года

Оформить кредитные каникулы с 2024 года смогут россияне, чьи доходы упали на более чем на 30%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Уйти в финансовый отпуск можно будет максимум на полгода. Банк в этот период не должен начислять штрафы, пени. Правда, такой отдых не пройдет бесследно. Но почему?

Владимир Путин подписал закон, который ждали те, кому сложно стало гасить долги перед банком. Теперь кредитные каникулы будут действовать постоянно. Кто их сможет оформить и есть ли какие-то подводные камни — выяснил наш корреспондент Дмитрий Будков.

Звонки из банка и от коллекторов, всего этого не удалось бы избежать, если б не кредитные каникулы, рассказывает Марина. В самом начале пандемии она оказалась в сложной ситуации: на работе тогда настоятельно предложили уволиться. В итоге ей нечем было оплачивать задолженность.

«Это явилось основанием для того, чтобы банк мне дал добро на кредитные каникулы. То есть это не должно быть добровольным решением остаться без работы и без средств оплачивать кредит. Это должна быть вынужденная ситуация, и тогда банк идет навстречу», — рассказывает Марина Моисеева.

По такой схеме впервые финансовая передышка заемщикам давалась еще в 2020 году как временная помощь, которую продлили сначала на весь 2022-й, а затем и на 2023-й. С января следующего года она будет предоставляться уже на постоянной основе. Уйти в финансовый отпуск могут те, кто проживает в зоне ЧС или чьи доходы упали больше чем на 30%. Подтвердить это нужно официальным документом, но сделать это могут не все.

«Когда человек идет за кредитом, он предоставляет справку по форме банка. Потому что в нашей стране имеют место быть серые зарплаты. И банки принимают эту данность, когда они кредит выдают. А вот когда вы приходите за каникулами, то они говорят: „А ну-ка, дай свою официальную зарплату!“ А она как была три копейки, так и осталась три копейки. Никакого изменения не произошло. А у него реально доход упал», — рассказывает финансовый аналитик, кредитный брокер Светлана Казаринова.

Будет действовать правило: на один кредит — только одни каникулы.

«В рамках кредитных каникул будут действовать следующие лимиты: один миллион шестьсот тысяч рублей по автокредитам, 450 тысяч рублей по остальным займам и кредитам, и 150 по кредитным картам», — рассказывает журналист.

В будущем правительство планирует эти лимиты расширить. Множество заемщиков, говорят финансовые аналитики, уже сейчас не вписываются в эти требования.

«Изначально у нас в Санкт-Петербурге и в Ленобласти люди не проходят на каникулы, потому что они взяли сумму кредита больше, чем это предполагается в Федеральном законе. Средняя сумма потребительского кредитования в Санкт-Петербурге — 500 тысяч рублей, а ипотека это пять миллионов», — рассказывает эксперт по кредитам Юлия Смолянинова.

Уйти в финансовый отпуск можно максимум на полгода. Банк в этот период не должен начислять штрафы, пени. Но такой отдых не пройдет бесследно. На текущую задолженность будут начисляться проценты.

«Проценты продолжают начисляться полностью, их нужно выплатить в конце срока кредита или займа теми же платежами, которые изначально предусмотрены договором. За одним исключением — по кредитным картам начисленные в период каникул проценты выплачиваются в течение двух лет равномерными платежами каждые 30 дней», — говорится в документе Центробанка.

Одни финансовые эксперты уверены, что законопроект, прежде всего, поддерживает банки, чтобы клиенты не уходили на просрочку платежей, и в результате их бы не приходилось искать с помощью приставов. Другие утверждают — каникулы помогают не испортить кредитную историю. Но все сходятся во мнении — если брать финансовую передышку, то только в безвыходной ситуации.