В центре Москвы водитель легковушки сбил пешехода, снес столб и врезался в стену

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В центре Москвы водитель автомобиля Maserati сбил пешехода, после чего снес столб и влетел в стену здания. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс Оперативно».

ДТП произошло на Каланчевской улице в районе дома 29 стр. 2 По данным 5-tv.ru, пострадала девушка, она получила закрытую черепно-мозговую травму.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом.