Электричка загорелась на станции в Подмосковье
Виктория Алакоз 74 0
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Предварительно, причиной возгорания стал обрыв контактного провода.
В подмосковном Солнечногорске загорелась крыша нескольких вагонов электропоезда, следующего в Тверь. Инцидент произошел на железнодорожной станции «Подсолнечная».
По предварительным данным, причиной случившегося стал обрыв контактного провода. Пассажиры были эвакуированы до прибытия пожарных, пострадавших нет.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, к настоящему времени возгорание ликвидировано.
Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка по факту произошедшего.