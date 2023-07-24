Тело мужчины с привязанной к ноге гирей обнаружили в водохранилище в Мытищах

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Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Тело 26-летнего мужчины с прикрепленной к ноге гирей обнаружили в водохранилище в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СУ РФ по Московской области.

«В Клязьменском водохранилище городского округа Мытищи было обнаружено тело мужчины без признаков жизни с прикрепленной к ноге спортивной гирей», — говорится в сообщении.

Установлено, что гиря принадлежала погибшему. В настоящее время следователями и криминалистами устанавливаются обстоятельства и версии произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело пропавшей 16-летней школьницы нашли с признаками насильственной смерти в лесу в Дивногорске.