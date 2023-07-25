Богатство души обретается путем ее очищения: китайский совет дня на вторник, 25 июля

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Новые сутки стоит посвятить расхламлению пространства вокруг себя. Пора освободить место для нового!

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 25 июля?

Во вторник энергии будут стараться чего-нибудь от вас что-то да «откусить». Немного старого, чуток отжившего, несколько граммов ненужного. День будет богат на расставания, разводы и прочее. Самое интересное, что отнюдь не все «откусываемое» будет нами восприниматься ненужным. Но энергии, в отличие от людей, никогда не ошибаются.

Совет дня: обязательно проведите какой-нибудь ритуал очищения. Можно даже генеральную уборку устроить. Главное — по своей воле и своими руками очистить немного собственного пространства. Тогда яростные энергии очищения не нанесут нам существенного ущерба.

Предостережение дня: все конструктивные движения во вторник могут быть заблокированы. Например, строительство и созидание. Займитесь этим в другие, более благоприятные дни.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.