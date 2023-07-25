Танковая мощь: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Каждый день российские бойцы совершают подвиги на поле боя.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

На первых кадрах показана работа противотанкового расчета Воздушно-десантных войск (ВДВ) на артемовском направлении. Мобильные группы десантников на мотовездеходах, оснащенных противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Корнет», уничтожили опорный пункт и и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На следующих кадрах уже показана работа экипажей танков Т-72 Южного военного округа (ЮВО). Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на даже значительном удалении и вне прямой видимости — опорные пункты и огневые точки противника.