Участники 5sta Family признались, что идеальный ужин после хорошего концерта — салаты и нарезки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Не всегда у артистов получается придерживаться правильного питания.

Участники 5sta Family признались, что идеальный ужин для них — это ужин после хорошего концерта. О своем питании артисты эксклюзивно рассказали корреспонденту 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

«Идеальный ужин — это ужин после мощного концерта», — отметил Василий Косинский.

По признанию участников коллектива, даже после энергозатратных выступлений они стараются отдавать предпочтение правильному питанию. Артисты чаще едят салаты, нарезки и стараются не налегать на тяжелую пищу.

«Кроме нашего звукорежиссера, он в основном любит что-то побольше и пожирнее в плане еды», — смеется солистка музыкального коллектива Лоя.

Хотя, как признался участник 5sta Family Валерий Ефремов, и с ними иногда случаются провалы.

«У нас вчера был концерт ночной, который закончился в два, по-моему, или три часа ночи. Был энергозатратный концерт, и очень хотелось есть. И у меня оставались в номере роллы, которые я заказал, я думал: «Ну не ешь ты роллы на ночь, не надо, это углеводы», — делится Ефремов.

Тем не менее, тяга к вкусному победила его и в итоге он съел «запрещенку». И первая мысль, которая посетила артиста на следующее утро: «Зачем ты это сделал?!».

«А я вот не съела!» — с улыбкой на лице подметила Лоя.

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